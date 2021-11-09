Мосгорсуд отправил ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева в СИЗО

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» нет сомнений в законности решения суда в отношении ректора, что подобные дела стоит рассматривать в рамках правового поля.

«Любое решение должно быть не только законным, обоснованным, но и справедливым. И принимая решение в рамках уголовно-процессуального законодательства, что касается содержания под стражей подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу, суд в обязательном порядке должен руководствоваться исходя из тяжести совершенного преступления, в том числе учитывая личность подозреваемого прежде всего. Принятое решение судом трудно назвать, что оно незаконно, потому что суд принимает решение в рамках своей компетенции, исходя из представленных материалов следствия. И если Зуев обвиняется в совершении правонарушения, влекущие уголовно-правовые последствия, где санкция статьи предусматривает лишение свободы, то на предмет законности у меня сомнений нет в принципе», — сказал он.

Но при этом А.Выборный добавил, что любое решение суда должно быть не только законным и обоснованным, но и справедливым, и суд должен исходить из тяжести совершенного преступления и многих других обстоятельств, прежде всего учитывая личность обвиняемого.

«Что касается обоснованности, трудно сказать, так как есть заболевания, которые исключают нахождение лица в местах лишения свободы. Суд, который принял данное решение — это не суд последней инстанции. И если родные, защита и сам Зуев посчитают такое решение необоснованным, они вправе его оспорить в вышестоящих инстанциях. Этот вопрос все-таки надо обсуждать в рамках правового поля», — отметил депутат.

Уголовное дело, по которому проходит Зуев, возбуждено по факту хищения путем мошенничества денег, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», выделенных в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование».