На Замоскворецкой линии московского метрополитена увеличен интервал движения поездов

Пока это затронуло центральный участок зеленой ветки. Причиной, как сообщается в телеграм-канале столичного Департамента транспорта, стала проверка одного состава.

В связи с чем понадобилась проверка, пока не уточняют. Поезда не ходят между станциями «Театральная» и «Белорусская».