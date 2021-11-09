Соратники Михаила Саакашвили снова устроили митинг в центре Тбилиси

Они собрались у здания парламента и требуют перевести бывшего президента в гражданскую клинику, а затем освободить. Прямой эфир ведет местный телеканала Мтавари Архи. Собравшиеся ждут выступления лидера партии «Национальное движение», который должен озвучить дальнейший план действий. Как отмечает агентство ТАСС, ситуация пока спокойная.

Накануне Саакашвили, который держит голодовку, протестуя из-за своего заключения, перевели в тюремную больницу. В Грузии бывший президент фигурант сразу нескольких уголовных дел.



