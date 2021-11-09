В список тех, для кого прививка от коронавируса обязательна, также попали сотрудники организаций, работающих в Пулково (в том числе авиакомпаний), а также Большом и Пассажирском портах. Также в него внесли всех учащихся профучилищ и вузов старше 18 лет, кто проходит практику за пределами учебных заведений.
В Петербурге вводят обязательную вакцинацию для пожилых и людей с хроническими заболеваниями
В список тех, для кого прививка от коронавируса обязательна, также попали сотрудники организаций, работающих в Пулково (в том числе авиакомпаний), а также Большом и Пассажирском портах. Также в него внесли всех учащихся профучилищ и вузов старше 18 лет, кто проходит практику за пределами учебных заведений.