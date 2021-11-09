Длинные выходные помогли снизить количество коронавирусных госпитализаций в петербургские стационары

Об этом в эфире «Эха Москвы» рассказал глава комитета Смольного по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Число петербуржцев с КОВИД-19, которых направили в больницы в нерабочие дни, сократилось на 4% по сравнению с предыдущей неделей. Если же сравнивать показатель долгих выходных этого года с началом прошлого ноября, то уровень госпитализаций упал почти на одну пятую, рассказал глава петербургского комздрава Дмитрий Лисовец. На этом фоне число положительных ПЦР-тестов выросло, однако, по словам чиновника, вирус теряет заразность, поэтому больше больных оставляют лечиться дома. Причина этого кроется в росте количества горожан, обладающих иммунитетом к коронавирусу, считает Лисовец.

Тем временем петербургские медики не отметили роста числа желающих пройти вакцинацию в нерабочие дни. По сравнению с предыдущей неделей количество горожан, которые пришли на пункты вакцинации даже несколько сократилось. В то же время оно остаётся на более высоком уровне, чем до решения Смольного ввести вход в учреждения культуры и общепита по куар-кодам.

Некоторые медучреждения уже отметили сокращение потока пациентов с подозрением на КОВИД-19. Однако по официальным данным количество суточных смертей от коронавируса существенно не снизилось.