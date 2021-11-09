У съемочной группы шоу про вымышленного депутата Виталия Наливкина прошли обыски по делу о хулиганстве

Силовики считают, что авторы интернет-проекта на видеосервисе YouTube грубо нарушили общественный порядок во время своего ролика. В нем персонаж шоу, который представляет собой собирательный гротескный образ российского чиновника, Виталий Наливкин приезжает на небольшую остановку в Уссурийске, где неизвестный оставил сумку. Полиция опасается, что в ней может быть взрывчатка. Наливкин решает помочь ее разминировать с помощью гранатомета, но случайно попадает в предвыборный баннер.

Продюсер проекта Андрей Клочков сообщил, что ролик снимали полтора месяца назад со всеми предосторожностями. По его словам, рядом не было никаких строений и жилых кварталов. Место съемок даже якобы проверяли сотрудники МЧС и ущерба не зафиксировали. Клочков связывает внимание силовиков с популярностью ролика и считает обвинения надуманными.

Шоу о вымышленном депутате ранее уже привлекало внимание полиции. Представители съемочной группы отмечали, что их роликами начали интересоваться силовики после пародии на официального представителя МВД Ирину Волк.

Ранее в Кремле отмечали, что в России нет наказание за политическую сатиру, но она не должна оскорблять действующую власть.