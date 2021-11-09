Госдума одобрила в первом чтении проект закона о единой системе публичной власти в России

Он, в частности, снимает ограничения на два срока губернаторства подряд. Один из разработчиков документа, «единоросс» Павел Крашенинников считает, что схема региональной власти должна стать более прозрачной и понятной.

Крашенинников надеется, что закон вступит в силу летом будущего года.

Политолог Дмитрий Орешкин в эфире «Эха Москвы» сравнил эту инициативу с тем, что делали в советский период.

Напомним, — власти Татарстана не поддержали инициативу о переименовании должности руководителя региона. Сейчас главу республики называют президентом.

