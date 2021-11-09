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18:22, 09 ноября 2021

Нижняя палата парламента Чили проголосовала за импичмент президенту страны Себастьяну Пинейре

Алексей Осин расскажет о причине, по которой его преследуют.

За отстранение Пинейры от власти проголосвало минимально необходимое количество депутатов – 78. 67 не согласились с этим и трое парламентариев воздержались. Решение было принято, однако его недостаточно для того, чтобы импичмент состоялся. Вердикт тремя четвертями состава должен одобрить Сенат, где у оппозиционеров не хватает голосов и им необходима поддержка кого-то из пропрезидентских сенаторов. Процесс импичмента был запущен после публикации документов из так называемого досье Пандоры, согласно которым дети президента предположительно продали треть акций рудника Доминго через Виргинской оффшор подставной компании, которая принадлежит близкому другу президента Карлосу Делано. Как сообщает ТАСС платеж был разделен на три части и размер последней зависел от того, объявит ли правительство территорию предприятия заповедной. Сам Пинейра в ответ на обвинения отвечал, что суд уже рассматривал эту ситуацию и виновным его не признал.

Выборы Президента Чили состоятся через две недели. Пинейра участия в низ не принимает.


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