Жители удаленных регионов на Дальнем Востоке испытывают нехватку товаров первой необходимости, а также дефицит стройматериалов и продуктов, — пишет газета «Коммерсантъ». В приморских портах застряли тысячи контейнеров с грузами.

Полпред президента в Дальневосточном округе Юрий Трутнев утверждает, что количество контейнеров, которые скопились в портах за прошедшую неделю уменьшилось на 30%.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов объяснял задержки с доставкой грузов проблемами в глобальной логистике и перенаправлением грузов из Китая с Суэцкого канала на Транссиб.

Солодов отмечал, что в правительстве пообещали разобраться в ситуации и взять ее на контроль.

