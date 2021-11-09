В Кремле не располагают деталями относительно того, выполнил ли президент Байден обещание Путину о киберпреступниках

В Кремле не располагают деталями относительно того, выполнил ли президент Джо Байден обещание Владимиру Путину о киберпреступниках. Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ранее Байден заявил, что действия Вашингтона против хакеров из группировки REvil – иллюстрация того, о чем он предупреждал Путина.



Накануне Минюст США предъявил обвинения в кибермошенничестве россиянину Евгению Полянину и гражданину Украины Ярославу Васинскому.

Генпрокурор США Меррик Гарланд утверждает, что россиянин с помощью мошеннических схем смог получить миллионы долларов.

Евгений Полянин объявлен в розыск. В ФБР считают, что он находится в Барнауле. Что касается второго обвиняемого, Ярослава Васинского, то его задержали в Польше. Его ждет экстрадиция в США.

