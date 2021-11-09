Напряженная ситуация остается на границе Польши с Белоруссией, к которой с белорусской стороны подошли тысячи беженцев

Крайне напряженная ситуация сохраняется на границе Польши с Белоруссией, к которой накануне с белорусской стороны подошли тысячи беженцев. Варшава заявила, что в этом районе сейчас находятся почти 20 тысяч сотрудников силовых ведомств. Польские пограничники говорят, что периодически слышат выстрелы на белорусской стороне.

Президент Анджей дуда сообщил, что мигранты пытались прорваться через границу. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил в происходящем Минск.

Польские спецслужбы полагают, что в Белоруссии сейчас находятся до 15 тысяч беженцев.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил Варшаву в поддержке в связи с возникшим кризисом.



Между тем, Белоруссия вновь обвинила Польшу в провоцировании ситуации на границе между двумя странами. Там уже второй день находятся мигранты из стран Ближнего Востока, которые говорят о намерении пересечь границу с белорусской стороны.

Одно из главных обвинений белорусских властей против Варшавы заключается в стягивании силовиков, а также военной техники, причем, как утверждается, с крубнокалиберным боевым оружием, передает государственное агентство БелТА. В пограничном комитете страны считают, что тем самым на мигрантов – преимущественно это курды – оказывается давление. Причем, в том числе, и психологическое: в Минске утверждают, что против людей используется не только слезоточивый газ, но также громкоговорители и прожекторы. Помимо этого, Белоруссия обвинила Польшу в недопуске представителей СМИ и правозащитных организаций для оказания помощи.

Впервые по поводу ситуации на границе высказался и белорусский правитель Александр Лукашенко: он назвал действия Варшавы, которая не пускает на свою территорию нелегальных мигрантов, «шантажом».

Помимо этого, обвинения выдвигаются и против Евросоюза: как утверждают в белорусском МИДе, Брюссель отказывается от консультаций по поводу ситуации на границе с Польшей, передает агентство РИА «Новости». Тем временем, по данным агентства ТАСС, Минобороны Белоруссии вызвало к себе военного атташе при польском посольстве.

Ситуация на границе между Белоруссией и Польшей обострилась около полугода назад: Варшава сообщила о резком росте числа мигрантов, пытающихся пересечь границу с белорусской стороны. В Минске, в свою очередь, говорили, что в ответ на санкции Евросоюза могут снизить наблюдение за потоками нелегалов.

Отметим, что руководители России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили сегодня ситуацию на границе – состоялся их телефонный разговор, по итогам которого была выражена озабоченность присутствием регулярных польских войск в этом районе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Брюссель избегать двойных стандартов.

Активно комментируют происходящее на границе западные издания.

По информации немецкой газеты Bild, «белорусскому диктатору в его атаке на ЕС оказывают поддержку автократы Путин и Эрдоган. Оба президента предоставляют ему логистическую поддержку для того, чтобы как можно быстрее доставить максимальное количество мигрантов в Минск, а затем, иногда под дулами автоматов, заставить их пересечь границы Евросоюза». По словам высокопоставленных сотрудников органов безопасности Берлина, российская и турецкая авиакомпании, Аэрофлот и Turkish Airlines, играют решающую роль в переправке мигрантов на самолетах в Беларусь”. По мнению главы союза федеральной полиции Германии, в отличие от ситуации с белорусской Белавиа, против российского и турецкого авиаперевозчиков будет очень трудно ввести санкции, поскольку они играют важную роль в воздушном сообщении Европейского союза. По данным Bild, по сравнению с периодом до пандемии, число рейсов из Минска на Ближний восток сейчас увеличилось в более чем три раза. Кроме того, судя по невозможности на сайтах авиакомпаний забронировать билеты обычными пассажирами, рейсы предназначены исключительно для мигрантов.



Как пишет сайт Би-би-си, Польша уже предупредила о возможной вооруженной эскалации на границе с Беларусью, опасаясь, что ее сосед может спровоцировать инцидент с тысячами мигрантов, пытающихся пересечь границу Евросоюза. Издание отмечает, что все больше число чиновников в Брюсселе называют происходящее политической игрой между не входящей в ЕС Беларусью во главе с авторитарным лидером Лукашенко и ее соседями. Ассошиэйтед пресс сообщает, что работа журналистов на границах с Беларусью сильно затруднена из-за того, что ряд восточноевропейских стран, такие как Польша и Литва объявили в приграничных районах режим чрезвычайного положения. Корреспонденты издания, тем не менее, пишут о появившихся соцсетях предложениях от небольших транспортных компаний и частных лиц о доставке мигрантов из Беларуси в Германию через территорию Польши. Некоторые перевозят мигрантов и дальше, в Финляндию и, через паром, в Швецию. Сообщается, что перевозчики, преимущественно, не являются гражданами Евросоюза.

Как отмечают некоторые СМИ, мигранты добираются до Минска регулярными чартерными рейсами из Сирии, Турции, Объединенных арабских эмиратов, а также России.

