Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева сегодня перевели в СИЗО

Суд по требованию прокуратуры ужесточил ему меру пресечения.

Прокуратура настаивает, что Зуев не страдает заболеванием, препятствующим его содержанию под стражей. При этом в ведомстве ссылаются на специальный перечень болезней, составленный Правительством России. Однако адвокат ректора «Шанинки» Руслан Кожура после заседания сказал, что защита никогда и не говорила о наличии такого заболевания у Зуева, а ссылалась лишь на серьезные проблемы со здоровьем у подзащитного.

Меньше месяца назад ректор «Шанинки» был экстренно госпитализирован с гипертоническим кризом и перенес операцию на сердце. У здания Мосгорсуда сегодня собрались несколько десятков человек. Прежде всего это студенты и преподаватели «Шанинки», а также коллеги Зуева из других ВУЗов. Они пришли поддержать ректора, которого обвиняют в хищении более 21 миллиона рублей. По данным следствия, ВУЗ, выполняя два исследовательских проекта для Министерства просвещения сдал их с большими нарушениями, а Зуев, согласно иску, украл около 21 миллиона рублей. Профессор РАН Николай Гринцер уверен в невиновности своего коллеги.

Студент Зуева Андрей назвал этот процесс преследованием.

Член ОНК Москвы Ева Меркачева пообещала, что правозащитники будут наблюдать за ситуацией с Зуевым и условиями, в которых его будут содержать. В интервью «Эху Москвы» она выразила опасение, что ректору Шанинки могут не оказать должной медицинской помощи.

Меркачева напомнила, что из-за запрета на свидания с заключенными во время пандемии к Зуеву в ближайшее время могут даже не допустить адвоката.

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный сказал «Эху Москвы», что подобные дела стоит рассматривать в рамках правового поля.

Выборный добавил, что любое решение суда должно быть не только законным и обоснованным, но и справедливым, и суд должен исходить из тяжести совершённого преступления и многих других обстоятельств, прежде всего учитывая личность обвиняемого.

Зуев, по словам защитника, просил оставить меру пресечения прежней. Он ссылался на наличие двух несовершеннолетних детей и престарелых родителей.

В ближайшее время адвокаты планируют подать кассационную жалобу и обжаловать решение.