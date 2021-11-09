Instagram предложит пользователям платные подписки на каналы

Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на новое описание приложения в сетевом магазине AppStore для США. Цена подписки будет варьироваться от 99 центов до почти 5 долларов. Отмечается, что ранее единственными платными товарами сервиса были виртуальные предметы Instagram Badges, которые пользователи могли покупать и дарить авторам во время прямых трансляций. Этой весной Instagram уже сообщал о планах ввести подписку и категорию избранных сторис, за которую нужно будет платить.