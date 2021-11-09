Более половины россиян назвали единственной целью власть имущих собственное материальное благополучие

Это следует из опроса, который провел «Левада-центр*», признанный в России иностранным агентом. Социологи отмечают, что показатель 56% — максимальный с 2007 года. Тогда так считали 60% опрошенных.

Среди более чем полутора тысяч респондентов только 16% назвали людей у власти «хорошей командой, ведущей страну правильным курсом». Это минимальный результат с 2013 года.

* "Левада-Центр" - НКО, признанное иностранным агентом.