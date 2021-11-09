Член ОНК Ева Меркачева: Решение Мосгорсуда отправить ректора Шанинки Зуева в СИЗО стало шоком для всех правозащитников

Мосгорсуд отправил ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева в СИЗО. Правозащитник, член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева сказала, что решение суда стало для всех правозащитников шоком. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» она рассказала о всеобщем беспокойстве, что там профессору не окажут нужного лечения.

«Для всех нас многих правозащитников эта новость, что его все-таки арестовали, стала шоком. И очень странно, что инициатором выступила прокуратура, которая должна соблюдать за законностью, а не быть на стороне следствия», — отметила она.

Е.Меркачева считает, что арестовывать профессора и известного деятеля, страдающего тяжелыми заболеваниями, по экономическим преступлениям и помещать в изолятор недопустимо.

«Мой личный взгляд, если человек обвиняется в экономическом преступлении, если он до этого не совершал попыток побега, не нарушал режим домашнего ареста, то какой смысл его переводить в СИЗО. Это профессор, известный деятель, который не будет нарушать условия домашнего ареста, отчего обязательно надо изолировать от общества за решетками. Это очевидное давление следствия», — подчеркнула она.

По словам Е.Меркачевой, с ней связываются профессора и ученики «Шанинки», выражая страх, что в СИЗО Зуеву не окажут нужного лечения.

«Они считают, что это было сделано изначально для того, чтобы воспользоваться его больным состоянием. Естественно, за решеткой ему не будет оказана та медицинская помощь в том объеме, в котором она допустима в гражданской больнице. Да, в каждом СИЗО есть медчасть, и медики могут его отправить в больницу «Матросской тишины», это чуть лучше, но условия практически те же. Ему требуется еще одна операция по шунтированию (на сердце), и сейчас ситуация очень опасная, учитывая, что на домашнем аресте у него было несколько гипертонических кризов. Все переживают, что в СИЗО вызовы скорой помощи будут бесконечными», — отметила правозащитник.

Е.Меркачева добавила, что ОНК будет наблюдать за состоянием Зуева и условиями, в которых его содержат, так как она допускает, что будут попытки со стороны следствия повлиять на условия его содержания. Она подчеркнула, что сейчас из-за запрета на свидания с заключенными во время пандемии к нему в ближайшее время не сможет попасть даже адвокат.

«При нынешних пандемийных ограничениях к нему адвокат не попадет, что самое ужасное. В электронной записи на ноябрь практически во всех СИЗО уже нет свободных мест, то есть попасть адвокат в ноябре не может. Видимо только члены ОНК могут как-то зайти к Зуеву, при этом мы не сможем попасть к нему в камеру, нам его выведут. Это про то, что права человека не будут соблюдаться должным образом», — заключила она.

Уголовное дело, по которому проходит Зуев, возбуждено по факту хищения путем мошенничества денег, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», выделенных в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование».