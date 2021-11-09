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17:05, 09 ноября 2021

На музыкальную фирму, которая продюсирует Моргенштерна и Элджея, составили протокол о пропаганде наркотиков

На музыкальную фирму, которая продюсирует рэп-исполнителей Моргенштерна и Элджея, составили протокол о пропаганде наркотиков. Поводом послужило упоминание запрещенных веществ в песнях музыкантов.

Лейблу «Раймс Мьюзик», по данным агентства РИА «Новости», грозит штраф до 1,5 млн рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток. Речь идет о двух композициях: в одной из них – песне Моргенштерна «Виски на завтрак», по мнению составителей административного протокола, содержится положительная оценка наркотических веществ, а также их употребления. А в песне Элджея «Hello Kitty» они просто упоминаются, отмечается в документе. Какое именно ведомство завело дело о пропаганде наркотиков, при этом, не ясно.

Аналогичные протоколы на рэперов в этом году уже были составлены. Из-за двух песен Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей, хотя сам музыкант настаивал, что вызвавшие претензии строки композиций исполнял не он. В свою очередь, протокол на Элджея суд вернул в полицию для устранения ошибок.

В середине октября суд оштрафовал блогера Юрия Дудя на 100 тысяч рублей также по статье о пропаганде наркотиков, при этом поводом послужило интервью с Моргенштерном.


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