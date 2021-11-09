Мосгорсуд отправил ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева в СИЗО

Правозащитник, член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачёва сказала «Эху Москвы», что решение суда стало для неё шоком. С ней связываются профессора и ученики «Шанинки», они боятся, что там Зуеву не окажут нужного лечения.

Меркачёва добавила, что ОНК будет наблюдать за состоянием Зуева и условиями, в которых его содержат. Она подчеркнула, что сейчас из-за запрета на свидания с заключёнными во время пандемии к нему в ближайшее время не сможет попасть даже адвокат.

Зуеву вменяют хищение более 20 миллионов рублей. Он один из фигурантов дела против бывшего зам.министра просвещения Марины Раковой. Ректор Шанинки вину отрицает.