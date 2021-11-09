Александр Лукашенко назвал шантажом переброску польских танков к белорусской границе

В интервью журналу «Национальная оборона» Лукашенко впервые прокомментировал миграционный кризис, отметив, что в современном мире браться за оружие это смерти подобно.

Польша со вчерашнего дня наращивает силы на границе, к которой с белорусской стороны подошли тысячи беженцев из стран Востока и Африки. Мигранты уже предпринимали попытки преодолеть заграждение, но пока остаются в своем палаточном лагере.

На фоне кризиса Евросоюз рассматривает возможность ужесточения санкций против Минска. Министр иностранных дел России Сергей Лавров при этом призвал Европу избегать двойных стандартов в этой ситуации.

Лавров добавил, что ЕС нужно отвечать за свои слова и поступки.

