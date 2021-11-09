Компания Virgin Galactic повысила цены на суборбитальные полеты

Согласно финансовому отчету, последняя сотня билетов была продана за почти полмиллиона долларов. До этого они стоили в два раза дешевле. Отмечается, что клиенты возражать не стали – сейчас продано около 700 билетов из тысячи.

Первый тестовый полет Virgin Galactic совершила этим летом. Тогда на борту находился основатель компании, Ричард Бренсон и еще пять человек. В середине октября выяснилось, что коммерческие запуски откладываются до конца 2022-го — оказалось, что запас прочности некоторых деталей может оказаться недостаточным.