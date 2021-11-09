Министерство промышленности и торговли предлагает увеличить утили-сбор на электромобили в 9 раз

Согласно поправкам, опубликованным на федеральном портале нормативно-правовых актов, коэффициенты, по которым рассчитывается размер утили-сбора, должны измениться как для новых машин, так и для подержанных. За них нужно будет заплатить, соответственно, 288 и 488 тысяч рублей.
2021-11-09T16:33:25+03:00
2021-11-09T16:33:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:33, 09 ноября 2021
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