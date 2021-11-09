С омских активистов взыскали почти полмиллиона рублей за работу полиции на январской акции протеста

Правозащитный проект «Апология протеста» сообщает, что четырех человек признали организаторами митингов в поддержку Алексея Навального.

Ранее тот же суд взыскал с двух других активистов больше полутора миллионов рублей за работу полиции на другом митинге. Они также должны выплатить больше 80 тысяч в качестве расходов на бензин для служебного автотранспорта в этот день.

В начале года по всей России прошли протесты в поддержку оппозиционного политика. Во многих городах полиция потребовала выплатить компенсацию за работу.

