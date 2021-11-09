В Аэрофлоте допускают возможность допуска пассажиров на борт самолетов по QR-кодам даже при наличии билетов

В руководстве крупнейшей российской авиакомпании Аэрофлот допускают возможность допуска пассажиров на борт самолетов по кьюар-кодам даже при наличии билетов.

Нормальной считает практику проверки электронных меток при посадке генеральный директор Аэрофлота Михаил Полубояринов. На заседании комитета Совета Федерации по экономической политике он сказал, что компания обладает соответствующими программными возможностями, чтобы наладить такой процесс. В то же время, по его мнению. требовать наличия куаркодов у граждан при покупке билетов не нужно и никакие рестрикции здесь неуместны. Между тем, в ряде российских регионов ограничения на транспорте уже введены. На Камчатке не получивших куаркоды как привитые или переболевшие не допускают на борт самолетов, а в Хабаровке они не могут попасть даже в здание аэропорта.

Ранее, пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков говорил о том, что федеральные власти не намерены вводить подобные ограничения на транспорте.