Россия находится среди 10 стран, за которыми ЕС наблюдает в связи с миграционной ситуацией на границе с Белоруссией

Россия находится среди 10 стран, за которыми Евросоюз внимательно наблюдает в связи с миграционной ситуацией на границе с Белоруссией, — об этом сообщил представитель внешнеполитческой службы ЕС Петер Станов. Брюссель, в частности, интересуют авиаперелеты, связанные с Минском.

Ситуация на границе резко обострилась накануне, после того, как несколько тысяч беженцев, находящихся в Белоруссии, направились к границе с Польшей. Минск обвиняет Варшаву в создании напряженности из-за большого числа военных в этом районе. Польские пограничники утверждают, что слышал выстрелы на белорусской стороне.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию крайне тревожной.

Между тем, Кремль сообщил о телефонном разговоре Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко. В официальном сообщении отмечается, что особую озабоченность вызывают факты стягивания на границу регулярных войск Польши.

