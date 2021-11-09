Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор

Особое место в разговоре заняло обсуждение ситуации на белорусско-польской границе, а также жестких действий польской стороны по отношению к мирным людям. При этом, как было подчеркнуто, особую озабоченность вызывают факты стягивания на границу регулярных войск Польши, сообщают СМИ.