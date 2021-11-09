Нижняя палата парламента Чили одобрила импичмент президенту страны

Теперь этот вопрос рассмотрит Сенат. В середине октября оппозиционные партии инициировали отстранение от должности Себастьяна Пиньеры после публикации документов из «досье Пандоры». В расследовании говорилось, что дети президента использовали офшор на Виргинских островах для продажи свое доли в компании, принадлежащей другу Пиньеры. Как напоминает агентство РИА «Новости», через две недели в Чили должны состояться президентские выборы, в которых, впрочем, нынешний глава государства не участвует.
2021-11-09T15:32:47+03:00
2021-11-09T15:34:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 09 ноября 2021
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