Нижняя палата парламента Чили одобрила импичмент президенту страны

Теперь этот вопрос рассмотрит Сенат. В середине октября оппозиционные партии инициировали отстранение от должности Себастьяна Пиньеры после публикации документов из «досье Пандоры». В расследовании говорилось, что дети президента использовали офшор на Виргинских островах для продажи свое доли в компании, принадлежащей другу Пиньеры. Как напоминает агентство РИА «Новости», через две недели в Чили должны состояться президентские выборы, в которых, впрочем, нынешний глава государства не участвует.