В России замедлился рост числа инфицированных коронавирусом, — утверждают в Минздраве

По словам главы ведомства Михаила Мурашко, потребность создания новых коек в больницах сохраняется.

Напомню, — накануне в России было выявлено более 39 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Скончались более 1200 человек и это новый максимальный показатель с начала пандемии.

Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что снижение госпитализаций говорит о замедлении распространения вируса в столице

По словам Собянина, интерес к вакцинации в Москве сохраняется на высоком уровне, но мог бы быть и выше.

