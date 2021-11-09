В отношении съемочной группы видеороликов про депутата Наливкина возбуждено уголовное дело о хулиганстве

В отношении съемочной группы видеороликов про вымышленного депутата из Уссурийска Виталия Наливкина возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» автор видеороликов про Наливкина Андрей Клочков.

«4 ноября к нам на творческую студию ворвались сотрудники ОМОНа, положили нас всех лицом вниз, конфисковали у нас всю аппаратуру, съемочную технику, карты памяти и предъявили нам обвинение в уголовной статье, якобы жестко был нарушен общественный порядок 1,5 месяца назад, когда мы снимали ролик с использованием пиротехники в абсолютно безлюдном месте. Завели уголовное дело на всех членов съемочной группы. Мы расцениваем это как вопиющий беспредел: у нас каждый день салюты в городе возле жилых домов, это нормально, а мы для них уголовники. Спустя 1,5 месяца, когда видеоролик набрал популярность, по нам нужно было инициировать уголовное дело и ворваться с обыском», — сказал он.

А.Клочков отметил, что МЧС проверяло место съемки после использования пиротехники.

«Мы всегда шли на диалог с правоохранительными органами, рассказали как было на допросе, что производили съемку, использовали пиротехнику, после съемки наше съемочное место проверили сотрудники МЧС, не нашли никакого ущерба, есть заключение об их проверке. Спустя 1,5 месяца, видать, поступило какое-то распоряжение нас прижучить и инициировали тяжкую статью. Съемка производилась в пригороде Уссурийска, там рядом даже близко нет жилых построек, там вообще никого нет», — подчеркнул он.

Ролик про Виталия Наливкина вышел в сентябре, силовики заинтересовались им после пародии на официального представителя МВД Ирину Волк. Актриса Лариса Кривоносова ранее была приговорена к трем месяцам колонии. Ее признали виновной в неоднократном нарушении правил административного надзора после освобождения из тюрьмы в 2017 году.

Герой «Шоу Виталия Наливкина» – вымышленный депутат из Уссурийска. В сатирических видео он борется с коррупцией и улучшает жизнь простых жителей Уссурийска. Актера, который исполняет эту роль, также арестовывали на 5 суток по обвинению в мелком хулиганстве.

По уголовному делу о хулиганстве съемочной группе проекта может грозить от 5 до 8 лет лишения свободы.