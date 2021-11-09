«Гринпис»: 20 контейнеров регенерированного урана поступили в Россию из Франции для переработки

20 контейнеров регенерированного урана поступили в Россию из Франции для переработки. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель проектов энергетического отдела Гринписа Виктория Глущенко.

«Сейчас пришло 20 контейнеров и, по нашим данным, еще будет поставлено 13 контейнеров, о дальнейших поставках пока что нам неизвестно. Как заявляется, это вещество, будет переработано, и продукт этой переработки будет использоваться на российских реакторах. Но при этом в результате этой переработки образуется очень большое количество отхода, в котором содержится такой изотоп урана как уран-232. Он является мощным гамма-излучателем. Он уже не может быть нигде использован, он не пригоден для использования в реакторах», — сказала она.

В.Глущенко отметила, что «Гринпис» запустил сбор подписей за отмену поставок. По ее словам, «Гринпис» Франции также ведет активную работу и организует протесты против торговли с Россией.

По данным «Гринпис», в Россию ввезут свыше тысячи тонн урановых отходов согласно контракту французской компания Orano с «Росатомом». Экологи отмечают, что первые партии с ядерными отходами из Франции уже поступили в Санкт-Петербург в начале года, новые поставки запланированы в период с октября по декабрь. При этом российские законы запрещают ввозить в страну из-за рубежа ядерные отходы для хранения или захоронения.