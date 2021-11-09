Белоруссия и страны ЕС обвиняют друг друга в создании напряженности на границе с Польшей

Минск утверждает, что польские военные продолжают стягивать технику в этот район и что в отношении мигрантов был применен слезоточивый газ.

При этом польские пограничники говорят, что периодически слышат выстрелы на белорусской стороне.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Брюссель избегать двойных стандартов в данном вопросе.

Россия находится среди десяти стран, за которыми Евросоюз внимательно наблюдает в связи с миграционным кризисом на границе с Белоруссией.

Напомним, — накануне несколько тысяч беженцев подошли со стороны Белоруссии к польской границе.