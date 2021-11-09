Руководство Росгвардии рассматривает вопрос о награждении погибшего бойца отряда быстрого реагирования

Он проявил мужество при задержании опасного мошенника, считают в ведомстве.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о гибели бойца СОБРа по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Подполковник полиции Евгений Захаров погиб во время спецоперации против группы, которую подозревали в телефонном мошенничестве. По данным следствия, её члены звонили горожанам от имени родственников с просьбами о помощи. При задержании один из подозреваемых попытался сбежать за рулём микроавтобуса. Захаров преградил ему дорогу, однако водитель не только сбил сотрудника, но и проехал по нему. В результате боец скончался на месте. Злоумышленник смог уехать, однако менее чем через час его задержали на одной из заправочных станций на севере Петербурга.

По словам представителя Росгвардии, при задержании Захаров проявил мужество и самоотверженность. Погибший прошёл обе чеченские войны. У него осталось трое детей.

В Росгвардии пообещали оказать семье Захарова материальную поддержку.