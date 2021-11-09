Глава Мосгоризбиркома Юрия Ермолов покинет свой пост до конца года

Об этом объявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Ермолов, как утверждает Памфилова, намерен подать в отставку по собственному желанию из-за причин личного характера. При этом предполагается, что он останется в составе столичной комиссии. На смену Ермолову может прийти Ольга Кириллова – по крайней мере, именно ее в качестве возможного будущего председателя Мосгоризбиркома упомянула Памфилова. По словам главы ЦИК, она играла существенную роль в общественном штабе по наблюдению за выборами.

Кириллова вошла в состав столичного избиркома весной прошлого года – до этого на протяжении нескольких лет она являлась начальником столичного управления Федеральной миграционной службы. В 2017 году ей было присвоено звание генерал-майора полиции. В интервью агентству РИА Новости Кириллова сказала, что тема выборов ей не нова, и, по ее словам, она приложит все усилия, чтобы оправдать доверие в случае, если ее назначат на пост главы Мосгоризбиркома.

Юрий Ермолов возглавлял Мосгоризбирком чуть менее двух лет: тогда он сменил на этом посту Валентина Горбунова, руководившего комиссией 25 лет и ушедшего в отставку из-за проблем со здоровьем. При Ермолове члены партии КПРФ пытались оспорить итоги электронного голосования в Москве на выборах в Госдуму, считая, что они были сфальсифицированы