Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве улучшается

Ситуация с распространением коронавируса в Москве улучшается, — считает мэр Сергей Собянин. По его словам, на 15% снизилась выявляемость инфекции и на 4% за неделю число госпитализаций. Мэр пообещал, что дальнейшие решения о мерах по борьбе с коронавирусом в столице будут приниматься в конце недели.

