Туроператоры сообщают о росте спроса на вакцинные туры в Европу

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в интервью «Эху Москвы» отметил, что чаще всего россияне едут в Европу для ревакцинации от коронавируса. Горин добавил, что россияне едут в Европу с целью посещения родственников, для работы или учёбы, а также существуют медицинские поездки.