Туроператоры сообщают о росте спроса на вакцинные туры в Европу

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в интервью «Эху Москвы» отметил, что чаще всего россияне едут в Европу для ревакцинации от коронавируса. Горин добавил, что россияне едут в Европу с целью посещения родственников, для работы или учёбы, а также существуют медицинские поездки.
2021-11-09T14:34:32+03:00
2021-11-09T14:34:32+03:00
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Эксклюзив Эха 14:34, 09 ноября 2021
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