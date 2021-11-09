Песков: Перебой с товарами первой необходимости на Дальнем Востоке вызван международным логистическим кризисом

Перебой с товарами первой необходимости на Дальнем Востоке вызван международным логистическим кризисом. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Да, мы знаем, что есть определенные логистические проблемы, вызванные развивающимся в последние недели международным логистическим кризисом. Это постковидные проявления мировой экономики. Действительно, на Дальнем Востоке порты перегружены, инфраструктура еле-еле справляется с кратно возросшим грузопотоком, прежде всего импортных грузов. Но по линии правительства меры принимаются, и, конечно же, этот вопрос и на контроле у президента», — сказал он.

Д.Песков отметил, что Администрация президента уведомит общественность о решениях и поручениях по этому вопросу, когда они будут сформулированы.

Дальний Восток столкнулся с нехваткой продуктов и товаров первой необходимости. Губернатор региона ранее Валерий Лимаренко пояснил, что задержки с поставками возникли из-за пандемии и резко выросшей загруженности портов Приморья. Жители поселков Чукотки обратились к президенту Владимиру Путину, по их словам, почти во всех населенных пунктах региона закончились овощи, фрукты, молочные продукты и яйца.