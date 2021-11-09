Песков: В Кремле оценивают работу Белоруссии с беженцами как «очень ответственную»

В Кремле оценивают работу Белоруссии с беженцами как «очень ответственную». Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Минск и Москва находятся в постоянном контакте, естественно, по всем возможным каналам, в том числе по каналам специальных служб. Поэтому, конечно, обмен информацией идет, но, еще раз повторяю, это реальная проблема, которая касается в данном случае Белоруссии и Польши. Мы, разумеется, весьма обеспокоены в этой связи. Мы видим, что очень ответственно работают белорусские специалисты. Мы надеемся, что никоим образом это не примет форму, которая будет являться угрозой для нашей безопасности», — сказал он.