«Ведомости»: Онлайн-кинотеатрам могут запретить показ фильмов с любыми нетрадиционными сексуальными отношениями

Онлайн-кинотеатрам могут запретить показ фильмов с любыми нетрадиционными сексуальными отношениями,— пишут «Ведомости». Санкции за подобные нарушения предлагается установить «по аналогии с действующей нормой в КоАП», статьёй 6.21 о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних,— она подразумевает штрафы для компаний на сумму до 1 млн. руб. или приостановление деятельности до 90 суток— пишут «Ведомости».