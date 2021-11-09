«Ведомости»: Онлайн-кинотеатрам могут запретить показ фильмов с любыми нетрадиционными сексуальными отношениями

Онлайн-кинотеатрам могут запретить показ фильмов с любыми нетрадиционными сексуальными отношениями,— пишут «Ведомости». Санкции за подобные нарушения предлагается установить «по аналогии с действующей нормой в КоАП», статьёй 6.21 о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних,— она подразумевает штрафы для компаний на сумму до 1 млн. руб. или приостановление деятельности до 90 суток— пишут «Ведомости».
2021-11-09T14:10:03+03:00
2021-11-09T14:10:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:10, 09 ноября 2021
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