Режиссер видеопроекта «Наливкин» Андрей Клочков и двое его коллег стали фигурантами уголовного дела

Следствие расценивает как хулиганство с применением взрывчатки съемки последнего эпизода сериала про вымышленного чиновника из Уссурийска. Клочков утверждает, что использовался съемочный реквизит, и боевое оружие не задействовалось. Клочков рассказал «Эху Москвы», что у съемочной группы были обыски.

В приморской полиции «Коммерсант» подтвердили информацию о возбуждении уголовного дела. Фигурантам грозит лишение свободы на срок от 5-ти до 8-ми лет.

Ролик, о котором идет речь, вышел месяц назад. Вымышленный чиновник Виталий Наливкин самостоятельно разминировал с помощью гранатомета подозрительный предмет.

В съемочной группе считают, что силовики заинтересовались роликом после пародии на официального представителя МВД Ирину Волк.