ФБР объявило о розыске российского хакера, которого вместе с сообщниками обвиняют в вымогательстве и получении более 200 миллионов долларов в криптовалюте от нескольких американских компаний.

С подробностями, по материалам зарубежных изданий — Ринат Валиулин.

Задержанный месяц назад в Польше и ожидающий экстрадиции в США украинский гражданин Ярослав Васинский, а также россиянин Евгений Полянин, предположительно, по данным следствия, находящийся в Барнауле, входили в группу киберпреступников, получавших выкуп от нескольких американских бизнес-структур после размещения в их компьютерных сетях программ-вымогателей. Примерно шесть миллионов долларов, исходя из сообщения Минюста США, властям удалось вернуть. Директор ФБР на сайте Бюро заявил, что благодаря сотрудничеству спецслужб с их международными партнерами, в Румынии были арестованы еще двое участников хакерской группировки REvil, ведущих всю совместную переписку на русском языке. Прошедшим летом ФБР, в частности, обвинило ее в получении выкупа в 11 млн долларов от крупнейшего в мире производителя мяса, бразильской компании JBS. Мировые информагентства напоминают, что минувшим летом, через несколько дней после российско-американской встречи в верхах, на которой Джо Байден потребовал от Владимира Путина пресечь деятельность российских хакеров-вымогателей, все ресурсы, связанные с REvil были отключены.

Согласно заявлению американского Минюста, если вина двух упомянутых хакеров будет доказана, им грозят от 115 до 145 лет тюремного заключения.