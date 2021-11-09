Президент Польши сообщил, что обсудил ситуацию на границе с Белоруссией с коллегами из Литвы и Латвии и генсеком НАТО

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что обсудил ситуацию на границе с Белоруссией с коллегами из Литвы и Латвии, а также с генсеком НАТО. По его словам, Варшава рассчитывает на поддержку североатлантического альянса, причем не военную.

Ранее Польша и Белоруссия обвинили друг друга в наращивании войск на границе в связи с миграционным кризисом.

Тысячи человек находятся на белорусско-польской границе. Они накануне пытались прорваться через ограждения и попасть в Польшу, пограничники остановили их, применив слезоточивый газ. Сообщалось и о выстрелах, но информации о погибших или пострадавших нет. Беженцы разбили приграничный лагерь и остаются там. Польские силовики развернули на белорусской границе несколько тысяч солдат, а также сотрудников антитеррористического подразделения. Как сообщает государственный пограничный комитет Белоруссии, Варшава даже выстроила напротив беженцев военную технику. В свою очередь, в польской пограничной службе рассказали, что численность военнослужащих на границе увеличивает и Минск. В ведомстве уверены, что белорусские силовики находятся там, чтобы контролировать и направлять мигрантов. Министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков подтвердил, что государство стягивает силы, но уверяет, что это просто необходимый резерв.

Миграционный кризис на белорусской границе начался после того, как Минск пообещал не мешать беженцам с Ближнего Востока и из Африки добираться до стран Евросоюза, отмечая, что это станет ответом на развязанную Западом «гибридную войну».

Польша предлагает ввести персональные экономические санкции против белорусских властей за кризис на границе, называя это гибридной войной против Польши и ЕС.

По данным польской стороны, на границе сейчас находятся в основном выходцы из Ирака и частично из Афганистана. Замминистра иностранных дел Польши Марцин Пшидач сказал в эфире телеканала CNN, что эти люди приезжают в Минск как туристы, получают белорусскую визу, размещение в гостинице, транспорт до границы с ЕС и заверения белорусских властей, что все это делается на законных основаниях.

В Варшаве считают, что белорусский руководитель Александр Лукашенко хочет дестабилизировать ситуацию в Европе, и, судя по всему, это мнение разделяют в Еврокомиссии.

Белорусский руководитель Александр Лукашенко называет ситуацию с мигрантами проблемой европейских стран, которые «развязали войны в горячих точках». Белорусское государственное телевидение в своих сюжетах о ситуации на границе критикует европейскую демократию.

Тем временем Литва намерена ввести режим чрезвычайного положения в районах, граничащих с Белоруссией. Правительство одобрило инициативу, с которой выступила министр внутренних дела Агне Билотайте. В Службе охраны границы Литвы предупредили нелегалов, что в случае попыток штурма будут применяться спецсредства и оружие.

В Кремле назвали тревожной ситуацию на польско-белорусской границе. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва находится в постоянном контакте с Минском. Песков выразил надежду, что ситуация на польско-белорусской границе не станет угрозой для России.