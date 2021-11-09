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Эксклюзив Эха 13:41, 09 ноября 2021

Песков заявил о развитии диалога между Россией и США по теме борьбы с киберпреступностью

фото: Александр Демьянчук/ТАСС
фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о развитии диалога между Россией и США по теме борьбы с киберпреступностью. Об этом Дмитрий Песков сообщил на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Действительно, в продолжение договоренностей, достигнутых на саммите в Женеве, был запущен механизм консультаций двусторонних с участием компетентных ведомств с двух сторон по киберпреступности. Этот диалог продолжается, разумеется, стороны сходятся в том, что любые проявления киберпреступности недопустимы и с ними нужно бороться. В данном случае есть как запросы от американской стороны к нам, так и аналогичные запросы от нас к американской стороне. Диалог развивается в этой области. [Диалог] предметный, потому что в этом диалоге принимают участие компетентные органы. Службы не могут быть погружены в работу друг друга. Службы обсуждают те запросы, которые поступают, разбирают конкретные ситуации при необходимости.

Д.Песков также добавил, что тема взаимодействия России и США по борьбе с киберпреступностью «не может быть в публичной плоскости».

Министерство юстиции США в ближайшее время произведет больше арестов в рамках борьбы с киберпреступностью. Об этом агентству Associated Press сообщила замгенпрокурора Лиза Монако. Говоря о ситуации с кибератаками, проводимыми с территории России, замгенпрокурора заявила, что США пока не видят там «существенных изменений». Однако накануне директор по кибербезопасности Белого дома Крис Инглис заявил, что США фиксируют снижение числа хакерских атак из России, при этом причину этой тенденции пока не установили.


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