ЕС частично приостановил действие упрощенного визового режима с Минском, решение касается официальных лиц Белоруссии

Совет ЕС во вторник на фоне ситуации на белорусско-польской границе принял решение частично приостановить действие соглашения c Минском об упрощенном выдаче виз — применительно к представителям властей Белоруссии, говорится в заявлении ЕС.

«Мы решительно осуждаем и отвергаем продолжающееся превращение миграции в средство (давления — ИФ) белорусском режимом», — приводятся в заявлении слова председателя совета по внутренним делам ЕС Алеша Хойса.

Согласно заявлению, решение не затрагивает обычных жителей Белоруссии.