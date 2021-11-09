За прошедшие сутки в России по данным оперативного штаба от последствий COVID-19 скончалось 1211 человек

Это очередной максимум с начала пандемии.

Количество новых положительных тестов третий день не превышает сорока тысяч, но они зарегистрированы во всех 85 регионах страны. В восьми процентах случаев заболевание протекает бессимптомно. Наименьшие темпы распространения вируса отмечены в Сахалинской области, Калмыкии и Алтае. В Москве снова больше пяти тысяч инфицированных после двух дней подряд, когда эта планка не была превышена. В Петербурге меньше трех тысяч случаев впервые за три дня. В Самарской области рост продолжается уже больше месяца. За прошедшие сутки COVID-19 выявили почти у 1800 россиян.

Рекордным является и количество коек, которых развернуты в инфекционных отделениях. Сейчас в России их около 300 тысяч, на тридцать больше, чем было во время второй волны.

За сутки больничный в России закрыли более 32 тысяч человек.