ГД рассматривает проект закона, который снимает запрет для губернаторов избираться более чем на два срока подряд

Госдума сегодня рассматривает проект нового закона о региональной власти, который, в частности, снимает запрет для губернаторов избираться более чем на два срока подряд. Один из авторов документа, депутат-«единоросс» Павел Крашенинников считает, что документ обеспечит соответствие новым нормам Конституции и сделает схему региональной власти прозрачной и понятной. Крашенинников считает, что закон вступит в силу летом будущего года.