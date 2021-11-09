ГД рассматривает проект закона, который снимает запрет для губернаторов избираться более чем на два срока подряд

Госдума сегодня рассматривает проект нового закона о региональной власти, который, в частности, снимает запрет для губернаторов избираться более чем на два срока подряд. Один из авторов документа, депутат-«единоросс» Павел Крашенинников считает, что документ обеспечит соответствие новым нормам Конституции и сделает схему региональной власти прозрачной и понятной. Крашенинников считает, что закон вступит в силу летом будущего года.
2021-11-09T13:03:35+03:00
2021-11-09T13:08:20+03:00
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13:03, 09 ноября 2021
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