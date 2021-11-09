Польские пограничники утверждают, что Белоруссии наращивает военные силы на границе

Аналогичные обвинения звучит из Минска. По данным белорусской стороны, Польша стянула к границе боевую технику. Это связано с миграционным кризисом.

Политолог Дмитрий Болкунец заявил в эфире «Эха», что сейчас, по разным оценкам, на территории Белоруссии находится до 20-ти тысяч нелегальных мигрантов.

Белорусский руководитель Александр Лукашенко называет ситуацию с мигрантами проблемой европейских стран, которые «развязали войны в горячих точках».

В Кремле надеются, что ситуация на белорусско-польской границе не станет угрозой для безопасности России. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ситуация напряженная и тревожная и требует ответственного поведения сторон.