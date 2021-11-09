Министерство цифрового развития проведет дополнительное тестирование портала госуслуг, – сообщил глава ведомства Максут Шадаев. Это связано со вчерашним сбоем. Жители нескольких регионов сообщили, что действие их цифровых кодов о вакцинации сократилось с года до 6-ти месяцев. Позже в Минцифры подтвердили, что QR-коды вакцинированных действуют в течение года. В министерстве объяснили, что сбой связан с техническими работами на портале госуслуг.
2021-11-09T12:34:35+03:00
2021-11-09T12:44:19+03:00
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12:34, 09 ноября 2021
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