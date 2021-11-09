Министерство цифрового развития проведет дополнительное тестирование портала госуслуг, – сообщил глава ведомства Максут Шадаев. Это связано со вчерашним сбоем. Жители нескольких регионов сообщили, что действие их цифровых кодов о вакцинации сократилось с года до 6-ти месяцев. Позже в Минцифры подтвердили, что QR-коды вакцинированных действуют в течение года. В министерстве объяснили, что сбой связан с техническими работами на портале госуслуг.