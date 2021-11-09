Беглов: Локдаун в Петербурге положительно повлиял на ситуацию с коронавирусом

Локдаун в Петербурге положительно повлиял на ситуацию с коронавирусом. Об этом в эфире «Радио России» рассказал губернатор города Александр Беглов. В то же время в городском комитете по здравоохранению считают, что судить об эффективности локдауна можно будет не ранее, чем через три дня.