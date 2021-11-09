Беглов: Локдаун в Петербурге положительно повлиял на ситуацию с коронавирусом

Локдаун в Петербурге положительно повлиял на ситуацию с коронавирусом. Об этом в эфире «Радио России» рассказал губернатор города Александр Беглов. В то же время в городском комитете по здравоохранению считают, что судить об эффективности локдауна можно будет не ранее, чем через три дня.
2021-11-09T12:34:20+03:00
2021-11-09T12:51:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:34, 09 ноября 2021
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