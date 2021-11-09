Польша развернула на белорусской границе 12 тысяч солдат, 4 тысячи пограничников, а также полицию и сотрудников антитеррористического подразделения, – сообщает МВД. Ранее Минск предостерег Варшаву от провокаций на границе.

Белорусские власти отрицают причастность к миграционному кризису на границе с Евросоюзом. Тем временем, государственные белорусские СМИ распространили видеозапись со стрельбой на польско-белорусской границе. Как сообщил телеканал ОНТ, видео снял один из мигрантов. Польские военные дали две автоматные очереди по людям, находящимся на белорусской территории.