В Санкт-Петербурге сотрудник СОБР погиб при задержании телефонных мошенников

Мужчина, подозреваемый в вымогательстве, находился за рулем пикапа зарубежного производства. Когда сотрудники полиции попытались его задержать, он начал движение и сбил одного из них, после чего, не остановившись переехал человека скрылся с места происшествия. Боец СОБРа скончался на месте. Как сообщает РБК со ссылкой на источники в МВД, немедленно был объявлен план Перехват и спустя примерно час подозреваемый был задержан на одной из автозаправок города. Сообщается, что он специализировался на телефонном мошенничестве, в частности на звонках родственникам якобы оказавшихся в экстренных ситуациях людей. Потенциальным жертвам предлагали помочь попавшим в ДТП родственникам.

На месте происшествия продолжают работать оперативники.