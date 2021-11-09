Полиция задержала депутата Саратовской областной думы от КПРФ Бондаренко

Полиция задержала депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко. Об этом депутат сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Меня задержали около здания Саратовской областной думы, где сегодня должен был рассматриваться бюджет. Сотрудники полиции в составе четырех человек применили ко мне физическую силу, заявили о том, что они меня задержат, доставят в отдел полиции и в суд. Якобы два месяца назад я совершил какое-то правонарушение. Я потребовал составить протокол задержания, вызвал защитника, сейчас меня везут в отдел и в суд. Больше информации нет, ничего не говорят», -сказал он.

Как сообщается в СМИ, сотрудники правоохранительных органов ждали Николая Бондаренко в подъезде его дома, после чего отвезли в отдел полиции.