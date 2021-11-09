В России в разы вырос спрос на туры в Европу для вакцинации иностранными препаратами от коронавируса

Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Самой популярной страной, куда россияне едут, чтобы сделать прививку от коронавируса, стала Хорватия. По сравнению с сентябрем, спрос на поездки за вакциной туда вырос в десятки раз. Туроператоры сообщают, что в неделю к ним поступают сотни запросов. Популярность Хорватии объясняют дешевизной туров и тем, что там можно поставить однокомпонентную прививку. По остальным направлениям перелет нужно совершать дважды, чтобы получить обе дозы препарата.

В Европе несколько стран пускают российских туристов, привитых отечественной вакциной «Спутник V», в их числе Хорватия, Сербия Греция. При этом такие государства, как Франция или Испания, российскую прививку не одобрили, поэтому с туристическими целями попасть туда нельзя. На фоне этого с сентября туроператоры начали предлагать специальные туры, чтобы получить сертификат и графический код о прохождении вакцинации одним из признанных в Европе препаратов.

Ранее президент России Владимир Путин призывал страны G20 ускорить взаимное признание вакцин от коронавируса.